ROMA (ITALPRESS) – Marco Odermatt vince la discesa di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. 1’29″84 il tempo dello svizzero, che si impone con 30 centesimi di vantaggio sullo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Terzo il norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+0″69).

Ai piedi del podio lo svizzero Franjo Von Allmen (+0″85) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0″87). In sesta posizione c’è il migliore degli azzurri Dominik Paris (+0″92). A punti anche Florian Schieder (14° a 1″47) e Giovanni Franzoni (29° a 2″28). Fuori dalla top 30 Guglielmo Bosca (+2″44), Nicolò Molteni (+2″68), Benjamin Jacques Alliod (+2″75) e Christof Innerhofer (+2″79).

Buono il rientro in discesa, dopo un anno di stop, del norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che termina 11° a 1″37 da Odermatt.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Marco Odermatt (Sui) in 1’29″84

2. Ryan Cochran-Siegle (Usa) a 0″30

3. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) a 0″69

4. Franjo Von Allmen (Sui) a 0″85

5. Vincent Kriechmayr (Aut) a 0″87

6. Dominik Paris (Ita) a 0″92

7. Stefan Eichberger (Aut) a 0″96

8. Stefan Rogentin (Sui) a 1″07

9. Alexis Monney (Sui) a 1″15

10. Cameron Alexander (Can) a 1″27

14. Florian Schieder (Ita) a 1″47

23. Mattia Casse (Ita) a 1″89

29. Giovanni Franzoni (Ita) a 2″28

32. Guglielmo Bosca (Ita) a 2″44

40. Nicolò Molteni (Ita) a 2″68

42. Benjamin Jacques Alliod (Ita) a 2″75

44. Christof Innerhofer (Ita) a 2″79

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 300 punti

2. Marco Schwarz (Aut) 166

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 158

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 152

5. Stefan Brennsteiner (Aut) 150

6. Atle Lie McGrath (Nor) 142

7. Paco Rassat (Fra) 140

8. Vincent Kriechmayr (Aut) 127

9. Raphael Haaser (Aut) 118

10. Timon Haugan (Nor) 117

13. Alex Vinatzer (Ita) 89

20. Dominik Paris (Ita) 64

49. Guglielmo Bosca (Ita) 32

57. Giovanni Franzoni (Ita) 22

57. Tobias Kastlunger (Ita) 22

63. Florian Schieder (Ita) 18

68. Luca De Aliprandini (Ita) 14

72. Mattia Casse (Ita) 13

83. Giovanni Borsotti (Ita) 9

85. Nicolò Molteni (Ita) 8

90. Tommaso Sala (Ita) 5

96. Christof Innerhofer (Ita) 2

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).