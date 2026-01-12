Ordigno militare rinvenuto nel Cagliaritano, rimosso dal Nucleo Artificieri dei Carabinieri

CAGLIARI (ITALPRESS) – Un ordigno militare è stato rinvenuto questa mattina a Quartucciu. I Carabinieri della Stazione di Selargius, insieme al personale specializzato del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari, sono intervenuti in Piazza Parrocchia a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 relativa alla presenza di un presunto ordigno bellico. Giunti sul posto, i militari hanno individuato una bomba da mortaio calibro 45 modello 35, appoggiato su un muretto lungo un viale pedonale.

Considerata la potenziale pericolosità della situazione, l’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza, così da consentire agli artificieri di effettuare le necessarie verifiche tecniche in condizioni di massima tutela per la popolazione e per gli operatori. L’ordigno è stato quindi rimosso e posto in condizioni di sicurezza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria e dalla Prefettura di Cagliari. Successivamente verrà fatto brillare in un luogo idoneo dal Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone e senza che alcuno riportasse ferite. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire le circostanze del rinvenimento.

– foto ufficio stampa Carabinieri Cagliari –

(ITALPRESS).