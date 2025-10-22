Operazione “Termine”, blitz dei Carabinieri nel Nuorese: scoperti 51 chili di hashish

CAGLIARI (ITALPRESS) – Non si fermano gli accertamenti nell’ambito dell’operazione “Termine”, che all’inizio del mese aveva portato all’esecuzione di decine di provvedimenti cautelari e al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente e armi da guerra. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, hanno portato a nuove mirate attività di ricerca sviluppate in una località rurale di Bari Sardo (NU).

Qui i militari hanno rinvenuto oltre 51 chilogrammi di hashish, suddivisi in circa cento panetti accuratamente confezionati in involucri di plastica e occultati all’interno di un bidone interrato sotto una grande quercia. Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, sarà oggetto di accertamenti di laboratorio per determinarne la purezza e il valore complessivo, che, una volta immesso sul mercato, avrebbe potuto superare i 220.000 euro considerando il valore al dettaglio delle singole dosi.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).