Operazione Interflex, il Regno Unito espande l’addestramento specialistico per le forze ucraine

ROMA (ITALPRESS) – Londra consolida e amplia il proprio impegno militare a sostegno di Kiev con una nuova fase di evoluzione dell’operazione Interflex, il programma multinazionale guidato dal Regno Unito che dall’inizio della guerra ha già formato oltre 63.000 militari ucraini. L’iniziativa, avviata dopo l’invasione russa del 2022, si prepara ora a una trasformazione strutturale che segna il passaggio dall’addestramento di base a percorsi avanzati e specialistici.

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa britannico, il programma entrerà nel suo quinto anno con un nuovo quadro operativo che includerà formazione per istruttori di volo in elicottero, comparti medico-sanitari, ingegneristici e logistici, con l’obiettivo di rafforzare capacità autonome e di lungo periodo delle Forze Armate ucraine. Il primo gruppo di piloti istruttori ha già completato il percorso formativo il mese scorso, segnando l’avvio concreto della transizione. Il Ministero della Difesa ha sottolineato come Interflex, sostenuto da 13 Paesi partner, abbia già formato non solo combattenti di fanteria ma anche circa 11.000 istruttori militari ucraini e 375 psicologi operativi, contribuendo alla resilienza psicologica e alla capacità di addestramento interno delle forze di Kiev. Il programma verrà ora integrato in un unico framework per coordinare tutte le attività di training britanniche, sia nel Regno Unito che all’estero.

Il Segretario alla Difesa John Healey ha dichiarato: “Nel quinto anno della brutale guerra di Putin è evidente che le esigenze di addestramento dell’Ucraina si sono evolute dal 2022. È quindi giusto che anche l’offerta del Regno Unito evolva”. Ha inoltre aggiunto: “Stiamo entrando in una nuova fase che sviluppa competenze specialistiche a lungo termine come formazione per piloti, medici e ingegneri”.

Sulla stessa linea il colonnello Andy Boardman, comandante dell’operazione, che ha evidenziato come Interflex rappresenti “un’evoluzione costante per rispondere ai cambiamenti del campo di battaglia moderno”, sottolineando il valore strategico della cooperazione multinazionale. Londra ha inoltre ribadito il proprio sostegno complessivo a Kiev nell’ambito del più ampio quadro del partenariato strategico bilaterale, con un impegno finanziario dichiarato fino a 21,8 miliardi di sterline, di cui 13 miliardi destinati all’assistenza militare.

Con questa nuova fase, Interflex si configura sempre più come piattaforma strutturale di formazione militare avanzata, funzionale non solo alla resistenza ucraina nel conflitto in corso, ma anche alla futura ricostruzione delle capacità difensive del Paese.

– Foto IPA Agency –

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