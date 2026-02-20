Operazione congiunta Italia-Francia contro l’immigrazione clandestina, 15 fermi

IMPERIA (ITALPRESS) - A partire dal pomeriggio di lunedì 16 febbraio, in Italia (province di Imperia, Torino e L'Aquila) e in Francia (nelle provincie di Marsiglia, Nantes e Nizza), investigatori della Polizia di Stato italiana e della Police Nationale francese hanno eseguito provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità Giudiziarie italiana e francese, nei confronti di 15 destinatari, a vario titolo indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 9 dei quali sono stati localizzati in Italia e 6 in Francia. col3/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)