CATANZARO (ITALPRESS) – La Polizia e i Carabinieri di Catanzaro, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone. Sono indagati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, furto e porto abusivo di armi, ricettazione ed estorsione, tutti fatti avvenuti nell’area sud del capoluogo regionale.

In nove sono finiti in carcere, mentre altri 12 sono sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

In particolare, il grave quadro indiziario ha consentito di ipotizzare due organizzazioni criminali, con specifici ruoli assegnati ad ogni suo componente, quali gli elementi di vertice delle stesse, gli organizzatori degli approvvigionamenti e della distribuzione dello stupefacente anche al minuto, le vedette sul territorio, nonchè i fornitori, con riferimento al fiorente mercato del traffico illecito di marijuana, hashish, cocaina e eroina, nell’area sud della Città di Catanzaro.

Sono stati ipotizzati i canali di approvvigionamento per entrambe le consorterie criminali; uno di tali canali era proveniente dalla Puglia, tramite soggetti di origine albanese (uno dei quali attinto dalla misura cautelare odierna), oltre che da persone contiguie ad una delle cosche operanti nel versante della costa ionica.

Le indagini sono state effettuate, oltre che con le attività di carattere tradizionale, con l’esame di collaboratori di giustizia, e con l’attivazione di presidii di natura tecnica, che hanno condotto a numerosi riscontri sul territorio, nel corso dei quali sono state arrestatew in flagranza 9 persone, e si è proceduto al sequestrodi marijuana e hashish, nonchè cocaina, eroina e anfetamine.

