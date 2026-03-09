Operaio morto sul lavoro a Genova, schiacciato da una pressa in azienda

GENOVA (ITALPRESS) – Un operaio è morto questa mattina a Genova nell’azienda di serramenti SVA a Bolzaneto. L’uomo, secondo le prime informazioni, è stato schiacciato da una pressa durante la movimentazione del macchinario. Inutili i soccorsi. Sul posto la Pm Gabriella Dotto e i tecnici dello Psal di Area 3.

– foto xa8/Italpress –

(ITALPRESS).