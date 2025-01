Open Fiber, completato il piano banda ultra larga in Fvg

TRIESTE (ITALPRESS) - La copertura in fibra ottica ha raggiunto 181 piccoli comuni in Friuli Venezia Giulia. Questo il risultato del completamento del Piano Bul, Banda Ultra Larga, annunciato da Open Fiber, Infratel Italia e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il Piano BUL, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Infratel Italia, prevede la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga in oltre 6000 comuni italiani delle aree bianche, ossia borghi e piccoli centri sprovvisti di connettività ultraveloce. col/mgg/gtr