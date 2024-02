TORINO (ITALPRESS) – Opel fino al 10 febbraio è presente a Sanremo presso il Miramare Palace – l’headquarter Warner Music Italia che quest’anno ha 12 artisti in gara – come tappa del progetto Opel Corsa Sound Studio, che ha visto come testimonial Mr.Rain, artista che ha trovato nella musica un modo per andare oltre la sua timidezza e aprire le porte del suo mondo.

Un’occasione per presentare il progetto che ha avuto inizio nell’estate del 2023, rivolto a tutti i talenti emergenti del mondo della musica. Un progetto basato su un Concorso realizzato in partnership con WMI e Openstage al fine di coinvolgere tutti coloro che amano la musica e provano a esprimere il proprio talento. Opel ha portato la musica in giro per le piazze italiane con un format ingaggiante e fresco, coronando la vittoria del vincitore con la firma di un contratto discografico. Il progetto nel 2023 ha contato quasi 500 iscritti al concorso, di cui 15 finalisti che hanno partecipato a 4 eventi tenuti nelle piazze italiane, tra Roma, Napoli, Torino e infine Milano, in cui ha partecipato Mr Rain con oltre 15mila presenze contate. Ora la vincitrice dell’Opel Corsa Sound Studio, Margot, arriva nella città dei fiori grazie a Opel, per dare seguito alla sua esperienza e firmare il contratto discografico con WMI.

“Ho scoperto il concorso tramite Instagram – racconta Margot – era una collaborazione tra Opel e Warner. Quando ho visto questa opportunità mi sono letteralmente gettata a capofitto. Poi, era la prima volta che vedevo un brand come Opel interessarsi ai nuovi artisti. […] Quando mi hanno comunicato che ero rientrata nel roster dei finalisti ero molto emozionata, ero anche molto contenta e non vedevo l’ora di esibirmi. Quando ho scoperto di essere la vincitrice del concorso Opel Corsa Sound Studio ero letteralmente incredula. E’ stato davvero davvero emozionante.”

Il Miramare Palace, l’hotel di riferimento per Warner Music e suoi artisti, diventa lo spazio di Opel con l’esposizione della Opel Corsa, e delle Opel Astra che accompagneranno durante la settimana del festival gli artisti durante gli impegni giornalieri. Un appuntamento imperdibile sarà fissato per giovedì 8 febbraio alle 18.30: un aperitivo esclusivo all’interno del Miramare con la performance di Margot che intratterrà il pubblico con il brano vincitore, Un Modo Giusto, e altri pezzi.

Un’occasione per celebrare la conclusione dell’esperienza vissuta grazie a Opel, anticipata dalla firma del contratto con Warner, nelle ore precedenti. Il racconto sanremese di Opel avverrà tramite un piano editoriale nutrito, che accompagnerà gli utenti alla scoperta del brand e delle attività previste. Un’amplificazione congiunta sulle pagine social della vincitrice e del partner. La nuova Opel Corsa, proprio come Margot è audace ed emozionante, ancora più intuitiva e con motorizzazioni elettriche e ibride completamente nuove. La neonata ha portato l’offerta Opel a un livello superiore nel suo segmento, in cui già vanta una forte presenza. Tecnologie d’avanguardia rendono la guida più rilassata. Come optional, la nuova Opel Corsa offre una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies1, con un nuovo e intuitivo sistema infotainment e uno schermo touch a colori, fino a 10″. Anche i fari a matrice di Led Intelli-Lux LED®, che Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED.

La più recente interpretazione della piccola bestseller vanta tecnologie avanzate anche sotto il cofano. Opel Corsa Electric è ora dotata di maggiore potenza e di una batteria migliorata che consente un’autonomia fino a 405 chilometri (ciclo WLTP2). Anche altri motori sono una vera novità. Opel Corsa è il primo modello della Casa disponibile anche in versione ibrida con un sistema a 48 V. La nuova Opel Corsa offre quindi ai clienti un’ampia scelta in termini di motorizzazioni: da quella puramente elettrica a quella ibrida, fino a quella a combustione ad alta efficienza, senza eguali in questo segmento.

