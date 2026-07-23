Opas Poste su Tim, Federmanager “Nasce un polo di servizi innovativi integrati”

ROMA (ITALPRESS) – L’operazione che porterà Poste Italiane a diventare il principale azionista industriale di TIM rappresenta un passaggio strategico per il sistema produttivo italiano. Per Federmanager può segnare la nascita di un grande polo nazionale nei servizi di connettività, tecnologici, e nei servizi finanziari assicurativi e di logistica, capace di accelerare innovazione, investimenti e sviluppo.

“È una prospettiva che accogliamo con favore perché va oltre la dimensione finanziaria e rimette al centro una visione industriale di lungo periodo, creando un colosso industriale con una rete distributiva che nessun altro operatore può vantare”, dichiara il presidente di Federmanager Valter Quercioli. “Il Paese ha bisogno di grandi realtà in grado di competere sui mercati internazionali, investire nelle tecnologie strategiche e generare valore per l’intero sistema economico”, aggiunge.

Secondo Federmanager, la partita più importante si giocherà dopo il perfezionamento dell’operazione. Un grande progetto industriale potrà produrre risultati concreti riconoscendo il valore che il management delle due società ha saputo creare in questi anni e che dovrà continuare a generare anche nella nuova realtà. Saranno infatti i manager a tradurre la visione strategica in risultati concreti, costruendo sinergie tra organizzazioni complesse, rafforzando la competitività delle filiere e guidando le imprese verso un percorso di crescita duraturo e sostenibile.

“La competitività dell’Italia passa dalla qualità del management e dalla capacità di fare sistema. Le grandi operazioni industriali devono trasformarsi in opportunità concrete per l’intera filiera produttiva, favorendo investimenti, occupazione qualificata e sviluppo dell’innovazione nei territori”, conclude Quercioli.

ALFANO (ASSIDIPOST-FEDERMANAGER) “COMPETENZE MANAGERIALI DETERMINANTI”

In relazione all’Opas promossa da Poste Italiane su TIM, Assidipost-Federmanager, l’associazione sindacale che rappresenta i dirigenti del Gruppo Poste Italiane, concorda con la visione espressa pubblicamente da Federmanager nazionale e sottolinea il valore strategico dell’operazione e il ruolo che la managerialità sarà chiamata a svolgere nelle prossime fasi del percorso.

“Poste Italiane ha dimostrato negli anni una straordinaria capacità di evoluzione, trasformandosi da operatore postale in una piattaforma integrata di servizi finanziari, assicurativi, logistici e digitali. Un’esperienza consolidata che rappresenta oggi un valore importante per portare avanti l’integrazione con TIM e cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione tecnologica”, dichiara Alessandro Alfano, segretario generale di Assidipost-Federmanager.

“È fondamentale che un’operazione di questa portata sia accompagnata da un confronto costante tra i vertici aziendali e la rappresentanza dei dirigenti, affinché il percorso di crescita industriale si traduca nello sviluppo delle competenze, nella valorizzazione del capitale manageriale, nella qualità del lavoro e in un rafforzamento della competitività del Paese”, aggiunge.

– foto ufficio stampa Federmanager –

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