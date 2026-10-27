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Onu, Waltz attacca Cuba alla vigilia del voto “Il regime vive nel lusso”
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Alla vigilia del voto dell'Assemblea generale contro l'embargo americano, l'ambasciatore Usa presso le Nazioni Unite, Michael Waltz, mostra alcune fotografie che testimoniano secondo Washington la ricchezza che circonda la famiglia Castro. Waltz accusa L'Avana di usare le risoluzioni Onu per "nascondere" le proprie responsabilità. xo9/lcr/azn