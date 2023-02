NEW YORK (ITALPRESS/MNA) – Il ministro degli Esteri maltese Ian Borg ha ribadito il sostegno di Malta all’Ucraina, nel corso della sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Malta ha assunto la presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite lo scorso mese per la prima volta in 39 anni.

Borg ha affermato che la Russia deve porre fine alla guerra, pagare per quello che ha fatto e ha parlato dell’invasione di uno stato sovrano. Facendo riferimento alle fosse comuni rinvenute in Ucraina, ha osservato che la comunità internazionale è preoccupata per le notizie di civili innocenti assassinati, case, ospedali e scuole distrutte, violenze contro donne e bambini e torture.

