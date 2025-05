Per l’Onu la Libia non è ancora pronta per indire le elezioni

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, Hannah Tetteh, ha dichiarato che “la Libia non è pronta a tenere elezioni, ma stiamo guidando un processo politico di consenso per consentire lo svolgimento delle elezioni”, sottolineando la necessità di un processo consultivo in merito al processo politico.

In un’intervista ad Al Arabiya, Tetteh ha dichiarato: “La Libia non è pronta a tenere elezioni domani, ma l’idea alla base del processo politico è quella di creare consenso e garantire che siano messi in atto i meccanismi necessari”. Ha sottolineato che le proposte elaborate dal comitato consultivo formato dalla missione “riguardano le elezioni”.

La diplomatica ha aggiunto: “Ci sono quattro opzioni disponibili: la prima sono le elezioni presidenziali e parlamentari; la seconda sono le elezioni parlamentari, dopo le quali i membri del parlamento potranno redigere una nuova costituzione. Il terzo è quello di concentrarsi sulla stesura della Costituzione prima di indire le elezioni”, ha osservato, sottolineando che “se la gente non accetta nessuna di queste opzioni, si può ricorrere all’articolo 46 della Costituzione e si può avviare un nuovo dialogo libico”, riferendosi ai risultati del comitato consultivo.

– foto IPA Agency –

