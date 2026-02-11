Onu, la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: “Parole oltraggiose su Israele”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. Intervenendo all’Assemblea Nazionale, il ministro degli Esteri transalpino Jean-Noel Barrot, ha condannato “senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e nazione”.

Barrot ha annunciato quindi che la Francia chiederà le dimissioni di Francesca Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell’Onu. Il riferimento di Barrot è a quanto affermato sabato scorso da Albanese durante un forum organizzato da Al-Jazeera. La relatrice speciale dell’Onu aveva definito Israele “nemico comune dell’umanità”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).