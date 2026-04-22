Onu, Grossi “L’essenza del lavoro diplomatico è mantenere gli equilibri”

NEW YORK (ITALPRESS) - È Rafael Mariano Grossi il candidato che esce rafforzato dalla prima giornata degli Interactive Dialogues all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, passaggio chiave nel processo di selezione del prossimo Segretario Generale. Dopo tre ore di confronto serrato, moderato dalla presidente dell'UNGA Annalena Baerbock con gli Stati membri e un lungo scambio con la stampa, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha mostrato quella che, in questa corsa, appare come la qualità più decisiva: la capacità di equilibrio. Alla domanda di Italpress su come conciliare le richieste dei piccoli Paesi, che chiedono un Segretario Generale più assertivo, con le aspettative delle grandi potenze, tradizionalmente diffidenti verso figure troppo autonome, Grossi ha risposto con una formula destinata a restare: “l’essenza del lavoro diplomatico è mantenere gli equilibri” . Un passaggio che sintetizza perfettamente la sua strategia: essere credibile per i Paesi più piccoli senza risultare minaccioso per i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. xo9/mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)