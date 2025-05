LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L‘Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha chiesto un’indagine indipendente dopo il presunto attacco con droni contro una nave diretta a Gaza e carica di aiuti umanitari, avvenuto nelle acque internazionali vicino a Malta nella prima mattina di venerdì scorso.

L’imbarcazione, chiamata Conscience e organizzata dalla Freedom Flotilla Coalition, trasportava aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza quando sarebbe stata colpita, provocando un incendio a bordo e lanciando un segnale di soccorso. Tuttavia, secondo il canale saudita Al Arabiya, che ha citato una fonte della sicurezza occidentale, la nave sarebbe stata organizzata dal gruppo palestinese Hamas.

Le autorità di Malta, Grecia e Turchia hanno successivamente avvertito che avrebbero sequestrato la Conscience nel caso in cui avesse tentato di attraccare nei loro porti, citando preoccupazioni per la presunta affiliazione della nave con Hamas. Nel frattempo, il capitano della nave ha approvato la richiesta del Governo maltese, tramite Transport Malta, di permettere a un perito marittimo maltese di salire a bordo per valutare eventuali danni. Il perito condurrà l’ispezione mentre la nave rimarrà al di fuori delle acque territoriali maltesi.

