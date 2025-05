PALERMO (ITALPRESS) – È online il nuovo sito web <http://ospedalegiglio.it/> ospedalegiglio.it della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù Pensato per offrire un’esperienza semplice, immediata e accessibile, il sito si presenta con una grafica rinnovata, una struttura intuitiva e contenuti aggiornati in tempo reale grazie all’integrazione con i canali social dell’Istituto, visibili direttamente in homepage attraverso un social wall. Uno strumento al servizio dell’utente, che diventa anche punto d’accesso diretto ai servizi online dedicati ai pazienti: consultazione dei referti, prenotazioni, richieste e molto altro. Lo sviluppo è stato curato dalla digital agency IM*MEDIA, in stretta collaborazione con la direzione comunicazione e ufficio stampa della Fondazione, guidata dal giornalista Vincenzo Lombardo. Il sito è completamente ottimizzato per la navigazione da tutti i dispositivi: desktop, tablet e smartphone ed è conforme ai criteri di accessibilità per utenti con disabilità.

“E’ un sito che risponde – ha detto il presidente della Fondazione Giglio Victor Mario Di Maria – agli obiettivi strategici di una comunicazione completa e moderna in ambito sanitario, per andare incontro ai bisogni informativi dei cittadini e degli stakeholder dal territorio alle istituzioni”.

“Puntiamo – ha aggiunto il direttore generale Giovanni Albano – anche dal punto di vista della comunicazione al cittadino, a una sanità sempre più vicina, trasparente e digitale”.

Il portale ospita tutte le unità operative dell’Istituto, ciascuna accompagnata da schede dettagliate sui servizi offerti, brevi video esplicativi e profili dello staff medico. Ogni sezione fornisce una panoramica chiara e aggiornata delle prestazioni sanitarie disponibili, consentendo all’utente di orientarsi facilmente tra percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. Macro-sezioni, evidenziate in homepage, facilitano l’accesso diretto alle informazioni più richieste, come prenotazioni con il Servizio Sanitario Nazionale o in regime privato.

“E’ stato fatto un lavoro straordinario – ha sottolineato Vincenzo Lombardo – che ricostruisce virtualmente ciò che gli utenti trovano all’interno del Giglio e che, in qualche modo può orientarli in un percorso di cura. Ringrazio per questo lo staff di Immedia e il personale di Fondazione Giglio che ha collaborato e collabora per mantenere aggiornati tutti i contenuti”.

Nei prossimi giorni il portale sarà ulteriormente arricchito con nuove funzionalità (chatbot ecc.) e sotto siti che semplificheranno l’interazione tra utente e struttura.

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver accompagnato la Fondazione Giglio in questo progetto di trasformazione digitale – ha annunciato Pasquale Esposito Lavina, CEO di IM*MEDIA – un lavoro condiviso, che unisce tecnologia, accessibilità e attenzione al cittadino. È un sito vivo, pensato per crescere insieme all’Istituto e ai suoi pazienti”.

-Foto ufficio stampa Fondazione Giglio-

(ITALPRESS).