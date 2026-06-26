Online il canale ufficiale WhatsApp della Polizia, Pisani “Utile anche per il contrasto alle fake news”

ROMA (ITALPRESS) – In una realtà sempre più digitale e in un mondo dove la comunicazione corre veloce, la Polizia di Stato scegli di aggiungere uno strumento più “smart” per comunicare con i cittadini. Da oggi è online il canale ufficiale WhatsApp della Polizia, uno spazio digitale pensato per avvicinare l’istituzione ai cittadini, per tenerli informati, per dare consigli.

Non si tratta solo di una novità tecnologica, ma di una vera e propria evoluzione del concetto di “prossimità”, una “prossimità 2.0”: oltre alle volanti nelle strade e agli uffici di Polizia ai quali rivolgersi, da oggi, basta uno smartphone per avere informazioni e notizie utili a portata di click. Sul canale WhatsApp, infatti, gli utenti iscritti possono ricevere aggiornamenti sulle nuove modalità di truffe on line e in presenza, consigli in materia di violenza di genere, bullismo e cyberbullismo, informazioni sui concorsi per diventare poliziotto, sulla sicurezza stradale e sulla viabilità, su eventi e campagne di informazione, sul rilascio delle licenze di polizia e dei passaporti e tanto altro ancora.

Il Capo della Polizia Pisani ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che “si integra perfettamente con la comunicazione del sito web e con i nostri social e consente alla Polizia di Stato di muoversi con maggiore tempestività nel complesso mondo della comunicazione. Il nuovo canale è utile anche per contrastare le fake news e rappresenta un avanzato modello di prevenzione, perché raggiungiamo direttamente i singoli cittadini. La sicurezza si costruisce anche tenendo informata la cittadinanza e dando suggerimenti, ad esempio, sui comportamenti da adottare in caso di emergenza o di necessità. Una comunicazione diretta e capillare incide positivamente anche sulla percezione di sicurezza”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).