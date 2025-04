Online il bando 2025 per i corsi velici della Marina Militare

ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato il bando di concorso per la partecipazione ai corsi velici estivi organizzati dalla Marina Militare, per conto del ministero della Difesa, e dal ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per l’estate 2025.

I corsi, riservati a 400 ragazzi e ragazze, non richiedono contributi economici da parte delle famiglie, a eccezione delle spese di viaggio, avranno una durata di 10 giorni e si svolgeranno nel prossimo mese di luglio presso l’Accademia navale di Livorno, le Scuole sottufficiali di Taranto e La Maddalena e la Scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia.

“Andare in barca a vela non significa soltanto imparare a navigare. Significa imparare a vivere in squadra, a riconoscere che ognuno ha un ruolo, una responsabilità, e che il successo – come accade nelle forze armate – si raggiunge solo se ciascuno fa la propria parte con impegno e serietà. I corsi velici estivi offrono ai nostri giovani un’occasione concreta per mettersi alla prova, crescere, capire cosa vogliono essere domani”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rivolgendosi ai giovani studenti che decideranno di cogliere l’opportunità offerta dal concorso.

“Attraverso la vela, attraverso il mare, si trasmettono valori forti: il rispetto delle regole, la solidarietà, la capacità di stare insieme nelle difficoltà e nelle sfide. Sono certo che chi parteciperà porterà con sé molto più di una nuova abilità, ma un’esperienza che forma, che resta e che aiuta a crescere”, conclude Crosetto.

“Vivere il mare in barca a vela, imparare a cercare il vento e a lavorare in squadra, divertirsi e scoprire il valore del rispetto dei ruoli, dell’impegno e della condivisione. Vogliamo offrire nuovamente questa opportunità, con i corsi velici organizzati nell’estate ormai prossima, grazie alla collaborazione tra la Marina Militare e il nostro Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’ottimo riscontro ottenuto nella scorsa edizione ci ha confermato quanto queste esperienze siano significative e preziose per ragazzi e ragazze. Per questo motivo, abbiamo deciso di coinvolgerne di più, passando da 350 a 400, con l’obiettivo di crescere ancora”, dichiara il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“È un riconoscimento per chi ha affrontato l’anno scolastico con impegno e serietà, ma soprattutto un’occasione concreta per crescere, stringere nuove amicizie e vivere un’esperienza che lascia il segno. Ringrazio il ministro Crosetto e, attraverso lui, la Marina Militare per lo straordinario lavoro e per la visione condivisa che rende possibile questa iniziativa nella quale si fondono scuola, sport e ambiente”, conclude.

Possono presentare la domanda tutti i ragazzi e le ragazze residenti in Italia, nati negli anni 2008, 2009 e 2010, che abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2024-2025, una scuola secondaria di secondo grado, e siano stati promossi senza debiti scolastici.

La graduatoria di merito per la selezione dei partecipanti sarà stilata sulla base della media dei voti conseguiti dagli studenti al termine dell’anno scolastico. Al termine del corso, svolto sia in aula che a bordo delle imbarcazioni dello Sport Velico Marina Militare, sarà rilasciato un attestato di partecipazione e i frequentatori saranno gratuitamente tesserati alla Federazione Italiana Vela, nella categoria “Scuola Vela”. La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non oltre il giorno 16 maggio.

