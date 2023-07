LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato lunedì un nuovo record di domanda di elettricità nello stesso giorno che ha anche stabilito un nuovo record di temperatura per luglio. Enemalta, il fornitore di energia statale, ha dichiarato infatti che il picco di carico energetico ha raggiunto i 649 MW, superando per la prima volta la soglia dei 600 MW la scorsa settimana. L’ufficio meteorologico ha confermato che la temperatura lunedì pomeriggio ha raggiunto il picco di 42,7°C, eguagliando la temperatura più alta mai registrata a luglio da quando si è iniziato a tenere le registrazioni. La temperatura record mai registrata a Malta fino ad oggi è di 43,8°C, registrata durante un’ondata di caldo nell’agosto 1999. L’ondata di caldo ha causato una crisi energetica che ha frustrato e oltraggiato il pubblico e imbarazzato il governo maltese. L’Associazione maltese degli hotel e dei ristoranti ha affermato che le numerose interruzioni di corrente che hanno afflitto Malta nell’ultima settimana non solo hanno causato perdite finanziarie agli alberghi e ristoranti, ma li hanno anche portati a subire danni alla reputazione. “Molti turisti che si sono trovati in alberghi senza elettricità si sono rivolti ai social media lamentandosi del fatto che la loro vacanza è stata rovinata e alcuni hanno anche dato recensioni con punteggi bassi agli alberghi sulle piattaforme di prenotazione. Lo stesso vale per i ristoranti colpiti da interruzioni di corrente i cui clienti sono rimasti delusi. Questi ristoranti hanno perso preziose opportunità di alta stagione in quanto non erano in grado di funzionare senza energia elettrica”, sostiene l’associazione maltese degli hotel. In considerazione del fatto che tali fenomeni causati dal cambiamento climatico sono qui per restare, l’associazione ha invitato il governo maltese “a intraprendere azioni urgenti e affrontare le varie difficoltà che attualmente stanno colpendo l’industria del turismo, rischiando di danneggiare seriamente l’identità e la reputazione di Malta come destinazione mediterranea veramente bella e autentica”. Nel frattempo, per il decimo giorno consecutivo, martedì sono continuate le interruzioni di corrente, nonostante l’Enemalta abbia assicurato al pubblico che l’elettricità era stata ripristinata a coloro che erano stati colpiti da interruzioni del cavo. Il fornitore di energia statale ha affermato di aver finora riparato 45 dei 64 guasti dei cavi ad alta tensione e che i lavoratori sono stati inviati per affrontare altri cinque guasti che si sono sviluppati nella notte di domenica, al fine di ripristinare la fornitura di elettricità alle zone colpite. – foto di xf3/Italpress – (ITALPRESS).

