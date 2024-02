Omnicom, Valle “Intelligenza artificiale innovazione da governare”

MILANO (ITALPRESS) - "Oggi ogni persona è sottoposta a un sovraccarico di informazioni, come azienda sentiamo la responsabilità di dotarci di strumenti di analisi e di ricerca per capire come possiamo diminuire questi messaggi mantenendo la loro efficacia". Lo dice Tommaso Valle, Marketing and Communication Director di Omnicom Media Group, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl