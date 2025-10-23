Omicidio nel Torinese, 39enne accoltellato da uno sconosciuto incappucciato

TORINO (ITALPRESS) – Omicidio ieri notte intorno all’1,30 a Collegno, in provincia di Torino, dove un uomo di 39 anni residente in zona è morto dopo essere stato accoltellato da uno sconosciuto in via Sabotino angolo corso Francia. L’allarme al 112 è stato dato da una passante che ha trovato l’uomo a terra in mezzo alla strada, a intervenire è stato il personale 118 di Azienda Zero insieme a diverse ambulanze, ma sono state vane le manovre di rianimazione.

La vittima è stata colpita da diversi fendenti da arma da taglio. L’aggressore, un uomo incappucciato, si è subito allontanato dopo l’omicidio ed è tuttora in fuga. A condurre le indagini sono i carabinieri di Collegno – Rivoli e del nucleo investigativo di Torino.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).