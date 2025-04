BOLOGNA (ITALPRESS) – Quattro ergastoli e una condanna a 22 anni. Questa la sentenza della Corte di assise di Appello di Bologna sull‘omicidio della 18enne pachistana Saman Abbas, assassinata nel 2021 a Novellara (Reggio Emilia).

La sentenza d’appello ha confermato l’ergastolo per i genitori della giovane, lo ha inflitto ai due cugini che in primo grado erano stati assolti, mentre per lo zio la condanna è stata aggravata: dai 14 anni del primo grado ai 22 dell’appello.

