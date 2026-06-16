Il progetto Registro regionale delle Cer vince il premio “Pa e Futuro”, Colla: “Il risultato conferma l’impegno della Regione”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Uno strumento digitale innovativo che rappresenta un punto di riferimento per la conoscenza, il monitoraggio e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili dell’Emilia-Romagna”. È il progetto Recer – Registro regionale delle Cer che ne supporta la diffusione e il consolidamento sul territorio regionale e che, si legge in una nota, si è aggiudicato il Premio “Pa e Futuro” 2026 nella categoria Regioni, un riconoscimento assegnato nell’ambito della Forum Pa Challenge 2026, l’iniziativa promossa da Forum Pa per individuare e valorizzare le migliori esperienze di innovazione nella pubblica amministrazione italiana.

Alla challenge hanno partecipato oltre cento progetti provenienti da amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, aziende sanitarie, università, centri di ricerca e imprese innovative, chiamati a confrontarsi sul tema della costruzione di una pubblica amministrazione capace di generare valore pubblico e anticipare le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche. I progetti candidati sono stati valutati per la loro capacità di innovazione, sostenibilità, impatto, replicabilità e contributo alla costruzione della Pubblica amministrazione del futuro.

Il Registro, che entrerà nella sua fase operativa con accesso al pubblico nell’autunno di quest’anno, nasce con l’obiettivo di raccogliere e organizzare informazioni aggiornate sulle comunità energetiche, offrendo una visione organica dell’evoluzione del fenomeno regionale e mettendo a disposizione di cittadine, cittadini, enti locali, imprese e stakeholder uno strumento di trasparenza, informazione e supporto. Recer consente, inoltre, di valorizzare esperienze e buone pratiche, favorire la creazione di reti tra i diversi soggetti coinvolti e rafforzare la capacità della Regione di programmare, monitorare e valutare le politiche pubbliche a sostegno della transizione energetica.

“Più che un semplice archivio, Recer si configura come una vera e propria infrastruttura di governance della transizione energetica regionale, in grado di accompagnare la crescita delle comunità energetiche rinnovabili” afferma il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla. “Un approccio che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali di decarbonizzazione e rafforza il ruolo attivo dei territori nella trasformazione del sistema energetico. Il risultato ottenuto conferma l’impegno della Regione Emilia-Romagna nello sviluppo di politiche pubbliche orientate all’innovazione, alla sostenibilità e alla partecipazione, mettendo a sistema competenze tecnologiche, amministrative e territoriali per affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale”.

Tra i progetti regionali candidati al premio hanno inoltre ricevuto un particolare apprezzamento da parte della giuria anche “AI Control Room – Strumenti di Governance per applicazioni IA sovrane e affidabili nella pubblica amministrazione”, dedicato allo sviluppo di strumenti e modelli per garantire un utilizzo responsabile, trasparente e affidabile dell’intelligenza artificiale nella Pa, ed “Energia fatta ad arte – Un modello di PA anticipatoria tra Cultura, Tecnologia e Territorio”, iniziativa che mette in relazione cultura, innovazione tecnologica e partecipazione delle comunità locali per promuovere la transizione energetica e la sostenibilità dei territori.

“Il riconoscimento ottenuto da Recer e dagli altri progetti candidati – conclude Colla – testimoniano la capacità dell’Emilia-Romagna di sperimentare soluzioni innovative e di costruire modelli di intervento replicabili, in grado di generare valore pubblico e accompagnare le trasformazioni economiche, sociali e ambientali del territorio”.

-Foto IPA Agency-

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