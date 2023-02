Omicidio di Manduria, fermati tre presunti responsabili

Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto al fermo di tre ventenni, ritenuti presunti responsabili dell’omicidio di Natale Naser Bahtijari consumato nella notte tra il 22 e il 23 febbraio a Manduria, in provincia di Taranto. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Distrettuale di Lecce. Il giovane venne picchiato e raggiunto da diversi fendenti al collo e altre parti del corpo e poi lasciato in un fossato alla base di un cavalcavia della Bradanico Salentina in territorio di Manduria, in provincia di Taranto. vbo/gtr