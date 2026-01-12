Home Video News Xinhua Oltre la raccolta rifiuti: giovane cinese custode della bellezza dello Xinjiang
Jayna Zawatbek guida una squadra per la raccolta dei rifiuti con oltre 100 volontari nello Xinjiang, in Cina. Impiegata di banca di professione e "custode" delle foreste nel tempo libero, sta trasformando piccoli gesti in un cambiamento concreto per l'ambiente forestale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca1 (Fonte video: Xinhua)