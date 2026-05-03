Home Video News Xinhua Stato tedesco Schleswig-Holstein punta ad approfondire cooperazione con la Cina
Stato tedesco Schleswig-Holstein punta ad approfondire cooperazione con la Cina
In occasione del 40mo anniversario della partnership tra lo Stato tedesco dello Schleswig-Holstein e la provincia cinese dello Zhejiang, Daniel Guenther, il ministro presidente del Land, ha dichiarato che esiste un potenziale significativo per approfondire la cooperazione tra le due regioni (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads/mca2 (Fonte video: Xinhua)