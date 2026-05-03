Home Video News Xinhua Cina, a Guangzhou una città dello shopping al centro dell’attenzione globale
Cina, a Guangzhou una città dello shopping al centro dell’attenzione globale
Guangzhou, importante centro commerciale della Cina meridionale, sta registrando una nuova fase di slancio commerciale grazie anche all'afflusso di visitatori internazionali in occasione della Fiera di Canton e all'impegno dei rivenditori locali nel trasformare lo shopping in un'esperienza di vita più ampia. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ads/mca2 (Fonte video: Xinhua)