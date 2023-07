MILANO (ITALPRESS) – 7.570 kg di marijuana, 77 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, 300 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Il tutto sorvegliato da tre cani di grossa taglia. E’ quanto è stato rinvenuto dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria in un appartamento nel comune di Montemarzino in provincia di Alessandria. Nell’appartamento dimora un cittadino di 30 anni assieme ad altri tre soggetti di 34, 30 e 29 anni. Il primo, già sotto attenzione degli agenti, è stato fermato nei pressi dell’abitazione intorno alle ore 14.30 assieme al 34enne. Gli altri erano invece all’interno dell’appartamento.

Nel corso della perquisizione anche al vicino giardino la Polizia ha trovato due serre adibite alla coltivazione della marijuana di cui la prima attrezzata con pareti rivestite da materiale isolante/riflettente di colore argento, con all’interno flaconi contenenti prodotti chimici per la coltivazione e 8 lampade a led. Nella seconda serra, invece, sono state trovate 16 piante di marijuana e ulteriore materiale per la coltivazione artificiale. Tutti e quattro i soggetti sono stati condotti al carcere di Alessandria.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Polizia di Milano