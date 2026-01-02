Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – Sedi delle Gare

ANTERSELVA BIATHLON ARENA / Biathlon

CORTINA CURLING OLYMPIC STADIUM / Curling

CORTINA SLIDING CENTRE / Bob – Skeleton – Slittino

LIVIGNO AERIALS & MOGULS PARK / Sci Acrobatico

LIVIGNO SNOW PARK / Sci Acrobatico – Snowboard

MILANO ICE SKATING ARENA / Pattinaggio di Figura – Short Track

MILANO SANTA GIULIA ICE HOCKEY ARENA / Hockey su Ghiaccio

MILANO RHO ICE PARK / Hockey su Ghiaccio – Pattinaggio di Velocità

PREDAZZO SKI JUMPING STADIUM / Combinata Nordica – Salto con gli Sci

STELVIO SKI CENTRE / Sci Alpinismo – Sci Alpino

TESERO CROSS-COUNTRY SKIING STADIUM / Combinata Nordica – Sci di Fondo

TOFANE ALPINE SKIING CENTRE / Sci Alpino

