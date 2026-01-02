Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – Sedi delle Gare

ANTERSELVA BIATHLON ARENA / Biathlon
CORTINA CURLING OLYMPIC STADIUM / Curling
CORTINA SLIDING CENTRE / Bob – Skeleton – Slittino
LIVIGNO AERIALS & MOGULS PARK / Sci Acrobatico
LIVIGNO SNOW PARK / Sci Acrobatico – Snowboard
MILANO ICE SKATING ARENA / Pattinaggio di Figura – Short Track
MILANO SANTA GIULIA ICE HOCKEY ARENA / Hockey su Ghiaccio
MILANO RHO ICE PARK / Hockey su Ghiaccio – Pattinaggio di Velocità
PREDAZZO SKI JUMPING STADIUM / Combinata Nordica – Salto con gli Sci
STELVIO SKI CENTRE / Sci Alpinismo – Sci Alpino
TESERO CROSS-COUNTRY SKIING STADIUM / Combinata Nordica – Sci di Fondo
TOFANE ALPINE SKIING CENTRE / Sci Alpino
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]