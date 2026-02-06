MILANO (ITALPRESS) – Questi gli azzurri in gara sabato 7 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, giornata in cui si assegnano le prime medaglie della rassegna a cinque cerchi.
SABATO 7 FEBBRAIO
10:30 – 12:35
Freestyle – Slopestyle D – Qualificazioni – Livigno Snow Park
Maria GASSLITTER
11:30 – 13:40
Sci Alpino – Discesa U – Stelvio Ski Centre
Mattia CASSE
Giovanni FRANZONI
Dominik PARIS
Florian SCHIEDER
13 – 14:40
Sci di fondo – Skiathlon D – Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Anna COMARELLA
Martina DI CENTA
Maria GISMONDI
14 – 16:05
Freestyle Slopestyle U – Qualificazioni – Livigno Snow Park
Miro TABANELLI
14:35 – 16:35
Curling – Fase a gironi
Doppio misto: ITALIA-Svezia – Cortina Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI e Amos MOSANER
14:40 – 17:10
Hockey su ghiaccio donne – Girone B: ITALIA-Svezia – Milano Santa
Giulia Ice Hockey Arena
16 – 17:35
Pattinaggio di velocità – 3000 m D – Milano Ice Park
Francesca LOLLOBRIGIDA
17 – 18:00
Slittino – Singolo U – Heat 1 – Cortina Sliding Centre
Leon FELDERER
Dominik FISCHNALLER
Alex GUFLER
18:30 – 19:20
Slittino – Singolo U – Heat 2 – Cortina Sliding Centre
Leon FELDERER
Dominik FISCHNALLER
Alex GUFLER
18:45 – 20:55
Salto con gli sci – Trampolino NH Individuale D – Predazzo Ski
Jumping Stadium
Martina AMBROSI
Jessica MALSINER
Annika SIEFF
Martina ZANITZER
19:05 – 21:05
Curling – Fase a gironi – Doppio misto: ITALIA-Norvegia – Cortina
Curling Olympic Stadium
Stefania CONSTANTINI
Amos MOSANER
19:30 – 20:50
Snowboard Big Air U – Finale – Livigno Snow Park
Ian MATTEOLI
19:45 – 22
Pattinaggio di figura – Team Event – Corto Singolo U – Milano Ice
Skating Arena
Daniel GRASSL
22:05 – 22:50
Pattinaggio di figura – Team Event – Libero Coppie Danza – Milano
Ice Skating Arena
Marco FABBRI
Charlene GUIGNARD
