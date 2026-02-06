Home Video News Xinhua Olimpiadi invernali 2026 alimentano il boom degli affari nella Cina subtropicale
La provincia sudorientale cinese del Fujian vede raramente la neve, eppure è cresciuta fino a diventare una base manifatturiera per le attrezzature degli sport invernali, con esportazioni in forte aumento nel 2025 sulla scia della domanda legata alle Olimpiadi invernali 2026. I dati doganali mostrano che le esportazioni di attrezzature per sport invernali del Fujian sono balzate del 51,6% su base annua a 220 milioni di yuan (31,7 milioni di dollari) nel 2025. Scopri come le aziende della città di Xiamen hanno colto le opportunità offerte dai Giochi invernali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)