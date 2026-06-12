Home Video News Xinhua Cina: nuove varietà di grano trasformano l’agricoltura locale
Cina: nuove varietà di grano trasformano l’agricoltura locale
Semi migliori, rese più abbondanti! Un villaggio nella provincia orientale cinese dello Shandong sta rivoluzionando il settore con varietà di grano di alta qualità. Grazie a una migliore resistenza ai parassiti e a un contenuto di glutine più elevato, i semi garantiscono una qualità eccellente direttamente dal campo al mulino, aumentando i profitti degli agricoltori locali. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)