MILANO (ITALPRESS) – “Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa, dove ha sede il Palazzo della Regione, si trasformerà, per tutto il periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, in “Casa Lombardia”. Un punto di riferimento per vivere in maniera particolare un evento che entrerà a pieno titolo nella storia del nostro Paese”. Lo afferma il presidente Attilio Fontana comunicando che, dal 5 febbraio al 15 marzo, Regione Lombardia, con il supporto di Fondazione Fiera Milano, aprirà le porte della sua piazza offrendo per l’intera giornata eventi, incontri e momenti di intrattenimento. Al fianco dello spazio ribattezzato “Oasi Life Experience-Casa Lombardia 2026′, anche una ‘Media Lounge” riservata a giornalisti, fotografi e content creator con 100 postazioni attrezzate dotate di servizio concierge, connettività e materiali editoriali.

Piazza Città di Lombardia, dunque, attraverso la proposta ideata da Letizia Fontanelli di Ideaintegrale e da Francesca Russo di DDN, con un intervento firmato da Progetto CMR, si trasformerà in un’eccezionale proposta rivolta al pubblico: un hub esperienziale nel cuore di Milano, all’insegna dello sport, del design e della sostenibilità.

Il tutto, come il resto del percorso che accompagnerà le Olimpiadi, sarà seguito da Lombardia Notizie TV, “il nuovo canale informativo della Regione che, in streaming all’indirizzo lombardianotizietv.it – spiega il direttore della Comunicazione Pierfrancesco Gallizzi – diffonderà informazioni sui Giochi e più in generale notizie riguardanti la Giunta regionale”.

Ad animare la piazza, infine, ‘Casa RTL 102.5’ che, in un progetto firmato da Ottagono Green Architecture, ogni giorno con le emittenti RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta sarà punto di riferimento per l’intrattenimento. La sera, poi, uno spazio “Après-ski”, con una interpretazione urbana del tradizionale momento di incontro post-sportivo, tra socialità, musica e dj-set.

– foto ufficio stampa Regione Lombardia –

(ITALPRESS).