Olga Kharlan affronta in pedana una russa, Samele “Decisione sofferta”

MILANO (ITALPRESS) - "La decisione di gareggiare? È stata una cosa che è cambiata di ora in ora, minuto in minuto, l'ha sofferta tanto, io sono stato vicino a lei in questi giorni: sono stati giorni complicati, per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Credo sia il segnale più giusto, è un parallelismo con la guerra, combattere per portare a casa la vittoria. Alla fine la vittoria è arrivata". Così Luigi Samele, sciabolatore italiano e compagno dell'ucraina Olga Kharlan, ha commentato la scelta di sfidare in pedana la russa Anna Smirnova: nei giorni scorsi la presenza della Kharlan era stata messa in dubbio, ma alla fine ha deciso di scendere in pedana per affrontare il match valido per la prova individuale di sciabola femminile. pia/gm