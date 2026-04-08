Oklahoma travolge i Lakers, bene Boston contro Charlotte: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta pesante per i Los Angeles Lakers che, nella notte italiana di regular season Nba tra martedì e mercoledì, vengono travolti dagli Oklahoma City Thunder. Il 123-87 della Crypto.com Arena è la peggior prestazione a livello realizzativo per LA che deve fare i conti con l’assenza di LeBron James, oltre a quelle di Luka Doncic, Austin Reaves, Marcus Smart e Jaxson Hayes. Per la capolista della Western Conference bene Shai Gilgeous-Alexander con 25 punti e otto assist, mentre sono sei le triple realizzate da Isaiah Joe.

7Ci sono i 35 punti di Jaylen Brown dietro al successo dei Celtics sugli Charlotte Hornets per 113-103 che consente a Boston di consolidare la seconda posizione a est. Bene anche il solito Jayson Tatum che, con 23 punti a referto, supera quota 20 per la sesta volta di fila, mentre non bastano a Charlotte i 36 realizzati da LaMelo Ball.

Neanche un minuto in campo per Simone Fontecchio e i Miami Heat escono pesantemente sconfitti contro i Toronto Raptors, che si impongono con lo score di 121-95 condannando con molte probabilità la squadra della Florida a passare per i play-in. Bene Scottie Barnes con 25 punti e Brandon Ingram, che si ferma invece a 23.

Gli Houston Rockets tornano da Phoenix con il settimo successo consecutivo, imponendosi per 119-105 sui Suns. Decisivo un Kevin Durant da 25 punti alla sua prima da ex sul parquet della Phx Arena, in una gara che ha visto gli ospiti recuperare da uno svantaggio di 21 punti.

Vittoria che vale oro per i Minnesota Timberwolves che superano 124-104 gli Indiana Pacers, blindando un piazzamento tra le prime sei a ovest.

Si chiude a sei la striscia di sconfitte di fila per i Chicago Bulls, che spazzano via i Washington Wizards per 129-98. Il career-high di EJ Liddell (21 punti) trascina i Brooklyn Nets nella vittoria sui Milwaukee Bucks per 96-90.

Vittorie anche per New Orleans (156-137 contro Utah), Golden State (110-105 contro Sacramento) e Los Angeles Clippers (116-103 contro Dallas).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).