Oklahoma travolge Golden State, Denver ko a Cleveland

ROMA (ITALPRESS) – Spicca la prova di forza degli Oklahoma City Thunder nella notte Nba. La prima della classe a Ovest travolge in trasferta Golden State Warriors col punteggio di 131-94, sfruttando anche il riposo dei titolarissimi della franchigia di San Francisco. Di fatto per OKC è una passeggiata con sette giocatori in doppia cifra. Il migliore è il solito Shai Gilgeous-Alexander, che realizza 30 punti, mentre Branden Carlson e Chet Holmgren ne aggiungono 15 a testa con l’ottimo contributo al rimbalzo (rispettivamente 11 e 15).

Tantissime assenze anche per i Denver Nuggets, sconfitti a Cleveland dai Cavaliers che si impongono col punteggio di 113-108. Sono 33 i punti per Donovan Mitchell, uno in meno di Jamal Murray, la cui grande prova non basta agli ospiti. Al Madison Square Garden, gli Atlanta Hawks battono i New York Knicks (111-99) con la tripla doppia da 18 punti, 11 assist e 10 rimbalzi di Jalen Johnson, oltre ai 23 punti a testa di Onyeka Okongwu e Nickeil Alexander-Walker. È Giannis Antetokounmpo invece il protagonista della vittoria dei Milwaukee Bucks contro gli Charlotte Hornets (122-121). È del greco – autore di 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist – la schiacciata che regala ai padroni di casa il successo.

Un po’ di fatica anche per i Los Angeles Lakers, entrati nell’ultimo quarto con i Memphis Grizzlies sul punteggio di 96-96. Poi l’accelerata finale per il definitivo 128-121 con LeBron James e Luka Doncic protagonisti: il primo mette a referto 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist con 12/18 dal campo, mentre lo sloveno ne aggiunge 34 con 6 rimbalzi e 8 assist. Vittorie comode per i Phoenix Suns sui Sacramento Kings (129-102) e per i San Antonio Spurs sul campo degli Indiana Pacers (113-123).

Non basta un ottimo Paolo Banchero (31 punti e 6 rimbalzi) invece agli Orlando Magic, sconfitti 121-114 dai Chicago Bulls, che la spuntano nonostante una serata tutt’altro che facile al tiro con il 34% dall’arco. Finisce 109-122 invece tra New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers: Zion Williamson (35 punti e 8 rimbalzi) è l’ultimo a smettere di crederci, mentre in casa Portland è Deni Avdija (34 punti, 11 assist e 7 rimbalzi) l’uomo copertina.

