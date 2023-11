ROMA (ITALPRESS) – Okhlahoma City all’overtime nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Thunder piegano per 130-123 i padroni di casa dei Golden State Warriors con 40 punti di Gilgeous-Alexander e 36 di Holmgren, mentre tra i californiani ne realizzano 31 Wiggins e 25 Curry. Antetokounmpo, top-scorer con 40 punti, trascina al successo interno i Milwaukee Bucks sui Dallas Mavericks: termona 132-125, con i texani che possono solo consolarsi per i 39 punti di Irving e i 35 di Dallas. Altri risultati: Charlotte Hornets-New York Knicks 108-122; New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves 120-121; Chicago Bulls-Miami Heat 102-97; San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 108-120.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]