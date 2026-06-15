Atp Halle, esordio amaro per Cobolli: vince Tiafoe in due set

ROMA (ITALPRESS) – Rientro amaro nel circuito internazionale per Flavio Cobolli. Il tennista romano, numero 10 del mondo e sesto favorito del seeding, reduce dalla finale del Roland Garros, è uscito di scena al debutto dal “Terra Wortmann Open”, il torneo Atp 500 di Halle, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull’erba della città della Sassonia-Anhalt (in Germania). L’azzurro si è arreso, col punteggio di 6-2 7-6 (4), di fronte allo statunitense Frances Tiafoe, numero 26 del ranking internazionale.

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