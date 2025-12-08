OKC non si ferma, Doncic trascina i Lakers, vincono Denver e Boston

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la regular season di Nba. Nonostante l’assenza di Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma domina Utah a domicilio 131-101. Chet Holmgren e Jalen Williams fanno le veci dell’Mvp e combinano 50 punti (25+25). Bene Aaron Wiggins in uscita dalla panchina con 19 punti. Al rientro in campo dopo una settimana, Luka Doncic si carica sulle spalle i Los Angeles Lakers. I gialloviola passano sul parquet di Philadelphia 112-108 grazie alle tripla doppia dello sloveno da 31 punti, 15 rimbalzi e 11 assist. LeBron James aggiunge 29 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Ai 76ers non bastano i 28 punti, 7 rimbalzi 9 assist di Tyrese Maxey per evitare di mettere fine alla striscia di tre vittoria consecutive. Trenta minuti in campo per Joel Embiid, che chiude con 16 punti all’attivo e un brutto 19% al tiro (4/21).

Denver corsara a Charlotte: 115-106 per i Nuggets, che approfittano della grande vena realizzativa di Jamal Murray, alla sirena con 34 punti. Nikola Jokic sfiora l’ennesima tripla doppia e termina con 28 punti, 9 rimbalzi e 11 assist. Hornets ko e orfani di LaMelo Ball. Successo esterno per Golden State, che batte Chicago in trasferta 123-91. Match a senso unico, nonostante l’assenza di Steph Curry. Solido Jimmy Butler con 19 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Bulls alla settima sconfitta in fila. Memphis si sbarazza di Portland 119-96. I Grizzlies conducono l’incontro dall’inizio alla fine e vincono la quinta nelle ultime sei: 22 punti per Santi Aldama e 12+10 rimbalzi per Zach Edey. Trail Blazers con ai box Holiday, Lillard e Henderson. i allunga a cinque la striscia positiva di Boston che spreca 23 punti di vantaggio nel secondo tempo ma riesce a spuntarla su Toronto per 121-113 con 30 punti di Brown e 27 – di cui 14 nel primo quarto di White. Per i Raptors quinto ko nelle ultime sei gare. I Celtics risalgono fino al terzo posto nella Eastern Conference, alle spalle di New York che supera 106-100 Orlando trascinata da Brunson (30 punti e 9 assist) e Hart (17 punti e 12 rimbalzi): per i Knicks 13esima vittoria in 14 partite al Garden nonostante l’assenza di Towns.

