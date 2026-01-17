WENGEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt vola a Wengen. Sulle nevi di casa l’elvetico domina in discesa, rifilando quasi otto decimi all’austriaco Vincent Kriechmayr, secondo a 0″79. Dopo lo straordinario successo in superG, Giovanni Franzoni torna nuovamente sul podio. Nonostante il pettorale numero 28, l’azzurro mette in piedi una prova incredibile e termina terzo a 0″90 appena davanti ai due svizzeri Franjo Von Allmen e Alexis Monney, rispettivamente quarto e quinto a 0″93 e 0″95.

“Ero abbastanza stanco perché ho dormito poco dopo la vittoria di ieri – ammette – In partenza ero abbastanza nervoso e dentro di me c’erano tante emozioni, ma ho cercato di divertirmi il più possibile e di sciare libero. Sono stato anche fortunato con i centesimi. In discesa è il mio primo podio ed è incredibile, sto cercando di abituarmi alla pressione”, le parole di Franzoni, sei centesimi davanti a Dominik Paris, che chiude in sesta posizione a 0″96 dall’imprendibile Odermatt. Distacchi che salgono fino a trovare il canadese Cameron Alexander, settimo a 1″21, l’austriaco Daniel Hemetsberger, ottavo a 1″37, e il francese Nils Allegre, nono a 1″45. Completa la top ten un sorprendente Christof Innerhofer che, con il pettorale numero 37, riesce a ritagliarsi un posto nei primi dieci tagliano il traguardo con 1″47 di ritardo dalla vetta.

A punti anche gli azzurri Florian Schieder, 12° a 1″60, Jacques Benjamin Alliod, 23° a 2″06, e Mattia Casse, 28° a 2″22. Uscita dopo poche porte per Guglielmo Bosca. Odermatt aggiunge altri 100 punti al proprio bottino e sale a 380 nella classifica di specialità davanti a Von Allmen (280) e Paris (180); Schieder è quinto (140) e Franzoni è sesto (116). Nella generale sono 1105 i punti di Odermatt, con Braathen e Mcgrath fermi a 538 e 478; Franzoni è ora 11esimo con 334 punti. La Coppa del Mondo di sci alpino resta a Wengen e completa il trittico svizzero domani con lo slalom: prima manche alle 10, seconda alle 13.

ORDINE D’ARRIVO

1. Marco Odermatt (Sui) in 1’33″14

2. Vincent Kriechmayr (Aut) a 0″79

3. Giovanni Franzoni (Ita) a 0″90

4. Franjo Von Allmen (Sui) a 0″93

5. Alexis Monney (Sui) a 0″95

6. Dominik Paris (Ita) a 0″96

7. Cameron Alexander (Can) a 1″21

8. Daniel Hemetsberger (Aut) a 1″37

9. Nils Allegre (Fra) a 1″45

10. Christof Innerhofer (Ita) a 1″47

12. Florian Schieder (Ita) a 1″60

23. Jacques Benjamin Alliod (Ita) a 2″06

28. Mattia Casse (Ita) a 2″22

CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Sui) 1105 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 538

3. Atle Lie McGrath (Nor) 478

4. Marco Schwarz (Aut) 466

5. Henrik Kristoffersen (Nor) 456

6. Loic Meillard (Sui) 453

7. Timon Haugan (Nor) 450

8. Franjo Von Allmen (Sui) 429

9. Vincent Kriechmayr (Aut) 385

10. Paco Rassat (Fra) 340

11. Giovanni Franzoni (Ita) 334

12. Alex Vinatzer (Ita) 314

15. Dominik Paris (Ita) 305

25. Florian Schieder (Ita) 162

30. Mattia Casse (Ita) 149

40. Christof Innerhofer (Ita) 110

63. Guglielmo Bosca (Ita) 74

65. Tommaso Sala (Ita) 71

76. Benjamin Jacques Alliod (Ita) 50

90. Luca De Aliprandini (Ita) 32

90. Tobias Kastlunger (Ita) 32

95. Filippo Della Vite (Ita) 26

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).