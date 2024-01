ADELBODEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt ha vinto il gigante di Adelboden, valevole per la coppa del mondo di Sci Alpino. Il campione svizzero ha chiuso con il tempo di 1’54″06, precedendo sul podio Aleksander Aamodt Kilde a 1″26. Sul gradino più basso del podio il croato Filip Zubcic a +1″77. Marco Odermatt vince per la terza volta consecutiva il gigante sulla Chenisbaergli di Adelboden.

Ottavo posto per il nostro Luca De Aliprandini che ha chiuso con un distacco di 2″12. L’azzurro ha attaccato cercando di migliorarsi nella seconda e commettendo qualche errore, ma alla fine la top ten lo rimette fra i migliori della disciplina. Migliora anche Alex Vinatzer, undicesimo dopo il quindicesimo posto di metà gara a 2″31 dal leader. Vinatzer appare sempre più a suo agio fra le porte larghe, anche su un tracciato come quello di Adelboden che mette in seria difficoltà anche i migliori interpreti della disciplina.

A punti anche Giovanni Bporsotti con il 22/o posto a 3″21, risalito di 7 posizioni nella seconda, mentre è 29/o Hannes Zingerle a 4″37.

Era uscito nella prima manche Filippo Della Vite, quando aveva il miglior parziale dopo il primo intermedio, mentre non si erano qualificati Tobias Kastlunger e Simon Talacci, al debutto in Coppa del mondo.

Nella classifica di gigante guida Odermatt con 400 punti, contro i 240 di Zubcic. Borsotti è 14/o con 72 punti, davanti a Vinatzer con 64 punti. Nella generale, Odermatt ha 736 punti, davanti a Schwarz con 464 e Kilde con 320. Il primo azzurro è Casse, 16/o con 130 punti.

