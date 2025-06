Occupazione, 300 mila nuovi posti di lavoro nel settore privato

ROMA (ITALPRESS) - Continua anche nel primo trimestre dell'anno la crescita dell'occupazione in Italia. Il saldo tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi ha fatto segnare un incremento di 300.000 posti di lavoro nel settore privato. I contratti a tempo indeterminato sono cresciuti di 322.000 unità. I dati sono quelli dell'Osservatorio Inps sul mercato del lavoro. Nei primi tre mesi del 2025 si sono registrate 213.000 trasformazioni di contratti a tempo determinato, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Aumentano del 10 percento le conferme dei rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo. Al contrario, calano del 4,2% -rispetto al 2024- le cessazioni. Stesso trend per le attivazioni di rapporti di lavoro incentivati, che fanno registrare una flessione del 16% abr/azn