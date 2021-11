CATANZARO (ITALPRESS) – E’ stata varata la nuova Giunta regionale della Calabria. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Vicepresidente sarà Giusy Princi, dirigente scolastico di Reggio Calabria, che avrà anche deleghe a istruzione, università, ricerca, lavoro e formazione professionale, azioni di sviluppo per la città Metropolitana di Reggio Calabria e bilancio. Gli altri assessori sono: Gianluca Gallo, confermato ad Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione, aree rurali; Fausto Orsomarso con delega al turismo, a marketing territoriale e mobilità; Tilde Minasi, che avrà la delega alle politiche sociali; Rosario Varì, con delega allo sviluppo economico e agli attrattori culturali, e Filippo Pietropaolo che si occuperà di organizzazione della burocrazia regionale e risorse umane.

“Avevo promesso di varare il governo regionale nei tempi previsti dallo Statuto, appena dieci giorni dopo la mia proclamazione a presidente, e l’ho fatto”, ha scritto il governatore in un post su Facebook. Occhiuto, in un video pubblicato sul social, ha spiegato che manca ancora da annunciare un altro assessore, “una persona alla quale – ha detto – ho chiesto di aiutarmi nel governo delle attività che ho conservato in seno alla presidenza della Regione. Non è ancora pronto a darmi il suo assenso – ha aggiunto – e lo darà tra qualche giorno”.

