REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Reggio Calabria, la notte scorsa, hanno arrestato due giovani per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. L’intervento è scaturito a seguito di un inseguimento per le vie del centro cittadino, conclusosi nel quartiere Ciccarello, dove i militari sono riusciti a bloccare il veicolo sul quale viaggiavano i due fermati. Durante le operazioni, numerose persone presenti sul posto si sono avvicinate ai carabinieri, rivolgendo loro insulti e lanciando oggetti contro il personale dell’Arma e le auto di servizio. I mezzi militari hanno riportato lievi danni, mentre alcuni carabinieri hanno subito contusioni e sono stati medicati presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Al termine delle formalità di rito, uno degli arrestati è stato accompagnato presso le camere di sicurezza, mentre l’altro è stato sottoposto agli arresti domiciliari, entrambi in attesa del giudizio di convalida.

– foto ufficio stampa Carabinieri Reggio Calabria –

(ITALPRESS).