CATANZARO (ITALPRESS) – “Arrivano nuove rotte Ryanair, dagli aeroporti di Lamezia Terme e di Crotone, per la stagione estiva 2025. La compagnia irlandese ha, infatti, deciso di potenziare la connettività internazionale della Calabria, sostenendo il ruolo della nostra Regione come destinazione sempre più attrattiva e di grande interesse turistico e culturale.

A partire dal 30 marzo 2025, i viaggiatori calabresi e i turisti potranno usufruire di nuovi collegamenti diretti con alcune delle principali città di Germania, Polonia, Romania e Spagna, rispondendo alla crescente domanda per destinazioni internazionali”. Lo ha annunciato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Avremo quattro nuove rotte dall’aeroporto di Lamezia Terme – Bucarest, Breslavia, Madrid e Trieste – e una nuova rotta internazionale dall’aeroporto di Crotone – Dùsseldorf (Weeze).

Siamo felici che Ryanair – anche in considerazione degli straordinari risultati avuti nel 2024 – stia continuando ad investire con grande convinzione nella Calabria.

Gli aeroporti della nostra Regione sono in grande salute, aumenta costantemente il numero dei passeggeri e, parallelamente, il mio governo sta lavorando per avere nuovi e più frequenti collegamenti domestici e con le principali città europee.

Abbiamo un immenso potenziale, fino a qualche anno fa poco valorizzato, e vogliamo dire la nostra nel mercato globale del turismo internazionale” conclude.

