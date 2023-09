ROMA (ITALPRESS) – “L’avversione verso il Ponte ha prevalentemente un solo argomento: perchè non si fanno prima le altre strade? Lo stesso argomento che si faceva quando si fece l’autostrada, ma poi dopo sono state fatte le altre strade. Le grandi infrastrutture attraggono infrastrutture di completamento. Grazie al Ponte ho ottenuto 3 miliardi per la strada Jonica e sto chiedendo altri finanziamenti per completare altre autosttade”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervistato a Tgcom24.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).