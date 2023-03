Occhiuto “Con nuovo treno Blues avviato rinnovamento in Calabria”

Occhiuto “Con nuovo treno Blues avviato rinnovamento in Calabria”

Corre già sui binari calabresi il primo treno Blues di Trenitalia per la Calabria. Il nuovo convoglio è stato consegnato alla stazione di Reggio Calabria Centrale e, dopo il tradizionale taglio del nastro, è partito dal primo binario per un viaggio inaugurale in direzione di Catanzaro Lido. xa5/pc/gtr