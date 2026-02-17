Obesità e cuore, uno studio: 550 mln di risparmi per il SSN con terapie efficaci

ROMA (ITALPRESS) - In Italia quasi 6 milioni di cittadini, l'11,8% della popolazione adulta, soffrono di obesità e circa il 34% è in sovrappeso, con un impatto significativo su salute pubblica e costi sanitari. La stretta correlazione tra obesità e malattie cardiovascolari, oltre a determinare un aumento rilevante della mortalità, ha un notevole impatto anche in termini di ospedalizzazioni e riospedalizzazioni, costituendo una delle sfide più gravi per la salute pubblica globale del ventunesimo secolo. Se n'è parlato a Roma, dove è stata presentata un'analisi realizzata dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che stima fino a 550 milioni di euro il risparmio in 2 anni con l'impiego di opzioni terapeutiche innovative.