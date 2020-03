Domenica 15 marzo alle 9,15 su Rai 2 andrà in onda la quarta puntata di O Anche No, il docureality interamente dedicato alla disabilità e all’inclusione.

Paola Severini Melograni intervista l’attrice Mascia Musy, a teatro con “Anna dei miracoli”, il testo di William Gibson tratto dalla storia vera del rapporto tra una bambina sordocieca e la sua insegnante. Mascia Musy raccoglie l’eredità di chi ha interpretato il personaggio prima di lei – Anne Bancroft, Anna Procelemer, Mariangela Melato – in un innovativo adattamento curato da Emanuela Giordano.

La conduttrice incontra anche Roberto Romeo, presidente dell’ANGLAT, l’associazione che si occupa da anni della mobilità dei disabili.

I “Ladri di Carrozzelle” presentano, nella loro sala – prove, uno dei loro brani più importanti: “Ragazzo di vetro”, una canzone che fa capire che la fragilità può in realtà essere una risorsa.

Il servizio esterno di questa settimana è stato girato a Padova, presso l’Associazione “Ottavo giorno”, un punto di riferimento per una danza e un teatro dove le persone, con e senza disabilità, partecipano allo stesso percorso formativo e creativo. Come sempre ci sarà l’ “interferenza” dei ragazzi di Radio Immaginaria.

